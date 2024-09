Bakan Işıkhan: 'Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirerek, çalışma hayatı hizmetlerimizi, istihdam teşvik politikalarımızı artırarak sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan, Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"nde yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin hayırlı olmasını diledi.

Mardin'in baba ocağı olduğunu, böyle bir coğrafyanın evladı olmaktan gurur duyduğunu belirten Işıkhan, "Kadim kültürümüzü nesilden nesile aktaran, en nadide el sanatlarından, yöresel tatlara, medeniyetimizi ilmek ilmek işleyen zanaat örneklerinden konserlere kadar birçok etkinliğin 3 gün boyunca sergileneceği böyle bir festivalde hemşehrilerimle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yüzyıllarca Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ezidi'nin huzurla bir arada yaşadığı Mardin, geçmişten bugüne birçok inanca, kültüre ve yaşam tarzına ev sahipliği yapmış, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin sembolü olmuş bir şehirdir." ifadesini kullandı.

Kentin yine aynı barış ve hoşgörü iklimini muhafaza ederek, samimi bir aidiyet hisseden herkese kucak açtığını dile getiren Işıkhan, bu özelliğiyle Mardin'in, ülkenin tamamına ilham olduğunu belirtti.

Mardin'in sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmayı da gerekli kılan Türkiye Yüzyılı vizyonunu perçinleyecek, temel motivasyonun merkez üslerinden biri olacağına inandığını ifade eden Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet ve millet el ele verip bu hedeflerin gerçekleşmesi, Mardin'in kalkınması ve ilerlemesi için tüm imkanları ortaya koyarak birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirerek, çalışma hayatı hizmetlerimizi, istihdam teşvik politikalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Mardin'i, bünyesinde barındırdığı tüm unsurlarıyla birlikte hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız. Bu organizasyonlar vesilesiyle Midyat'tan yayılacak olan bu kardeşlik dalgasının, ülkemizin her bir köşesine ulaşmasını, hatta sınırları aşarak tüm insanlığa ilham vermesini diliyorum. Midyat, tarih ve medeniyetin kesiştiği bir nokta, bir kültür ve hoşgörü merkezi olarak her zaman göz kamaştırmıştır. Her adımında geçmişin izlerini taşıyan bu güzel ilçemiz, kadim medeniyetlerin izlerini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü bizlere sunmaktadır. Bu topraklarda Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve diğer dinlere ve dillere mensup insanlar, yüzyıllardır bir arada, barış ve kardeşlik içinde yaşamışlardır. Bugün de burada, aynı hoşgörü ve birlik ruhunu taşıyan bu festivalle, kültür ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha görüyoruz."

Sanatın, insanın ruhunu besleyen, kültürün ise toplumu şekillendiren önemli değerleri olduğunu ifade eden Işıkhan, kültür ve sanatın, toplumun aynası olduğunu dile getirdi.

Mardin ve Midyat'ın her geçen gün daha da dikkat çektiğini, daha da model haline geldiğini belirten Işıkhan, şunları söyledi:

"Bu gelişim, buranın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin, evrensel değerlerin bir yansımasıdır. Bugün burada bir araya gelmiş olmamız, sadece kültür ve sanata olan sevdamızın bir göstergesi değil, aynı zamanda farklılıklarımızla bir arada yaşama irademizin de en güzel tezahürüdür. Bizler, bu toprakların evlatları olarak, barış ve kardeşlik içinde yaşamayı, bu toprakları daha da ileri taşımayı sürdüreceğiz. Midyat'ın her köşesi, her taşı, bize bu medeniyet mirasının büyüklüğünü anlatmakta ve sorumluluğumuzu bizlere hatırlatmaktadır. Bize düşen, bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara, çocuklarımıza aktarmaktır. Çünkü bu topraklar, hem geçmişin hem de geleceğin aynasıdır. Günlük hayatımızda, bizlerin daha mutlu ve üretken olmamızı sağlayan bu tür kültürel ve sanatsal programların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız himayelerinde, Midyat Belediye'miz ve Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen bu değerli organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu özel günlerin, yüzyıllardır sürdürdüğümüz ebedi kardeşliğimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin yaşatılmasına vesile olmasını diliyorum."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da Midyat'ı kültür varlıkları, turizmi, din barışı ve her şeyiyle sevdiklerini söyledi.

"Tarihi ve kültürüyle Midyat benzersiz bir yer." diyen Yazgı, festivalin güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da Mardin'in bir tarih ve kültür şehri olduğunu belirterek, Midyat'ın tarihi mirasıyla, mimarisiyle, geleneksel el sanatlarıyla, yöresel lezzetleriyle, kardeşlik hukuku ve ortamıyla dikkati çektiğini söyledi.

Barış ve kardeşlik ortamının güçlenmesine katkı sağlayan bu tür festivalleri önemsediklerini belirten Akkoyun, "Son 20 yılda ülkemiz çok değişiyor, çok gelişiyor, kalkınıyoruz, ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde enerjiden tarıma, sanayiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, kültürden sanata birçok gelişmeler sağladık." ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, festivale katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede farklı dil ve dinlere mensup vatandaşların asırlardır kardeşlik ve huzur içinde yaşadığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'deki katliamını kınayan Şahin, festival kapsamında Gazze için açılan standa bağış yapılmasını istedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir de birer konuşma yaptı.

Midyat Müftüsü Ergün Bulunmaz, Süryani Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün ve Ezidi kanaat önderi Binno Demir de yaptıkları konuşmalarda, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından festivale destek sağlayanlara plaket verildi.

Festival, gösteri, konser ve şiir dinletileriyle devam ediyor.

Festivale, Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş ve davetliler katıldı.