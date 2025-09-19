Bakan Işıkhan: "20 Çeyrektir Kesintisiz Büyüme Başarımızı Sürdürmekteyiz"

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2002'den bugüne kadar Türkiye genelinde işverenlerimiz için ödenen SGK ve İŞKUR teşvik tutarı 954 milyar lirayı aşmıştır. Bildiğiniz gibi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydettik ve böylece 20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürmekteyiz. Bu güçlü gidişat istihdama da yansımaktadır. İşsiz sayısı 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine geriledi, işsizlik oranı ise yüzde 8'e gerilemiş durumda. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 582 bine ulaştı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul'da MÜSİAD Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Burada konuşan Işıkhan, Türkiye'nin yerli ve milli kalkınma sürecini başarıyla yürüttüğünü ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü belirterek, "Bu dönemde, birlik ve beraberliğimizin her zamankinden daha büyük anlamlar ifade ettiğini herkes tarafından biliniyor. Özellikle de küresel konjonktürün içerisinden geçtiği kritik süreç ve bölge coğrafyamızın maruz bırakıldığı kaos ortamı göz önünde bulundurulduğunda, çalışma hayatı başta olmak üzere geleceğin güçlü Türkiye'sine hızla ulaşmamızı sağlayacak her alanda, el ele vermemiz ve aynı safta mücadele etmemiz, karşılaşılması muhtemel her türlü soruna karşı ortak akılla hareket etmemiz açısından oldukça önemlidir. İş dünyasının paydaşları olarak hiç kuşkusuz en büyük ve ortak arzumuz; yatırım, istihdam, üretim ekseninde sürdürdüğümüz kalkınma hamlelerini başarıyla hedefine ulaştırmak ve inşallah hep birlikte büyümektir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz ve orta vadeli planlarımız doğrultusunda öncelikli gündem maddelerimiz arasında"

Hali halihazırdaki sert dezenflasyon politikalarına rağmen ekonomik büyüme ve iş gücü göstergelerinde önemli iyileşmeler kaydederek istikrarlı bir toparlanma sürecine girildiğini belirten Işıkhan, "Bu minvalde; doğal afetler, küresel krizler, bölgesel savaşlar gibi piyasaları derinden etkileyecek ve çalışma hayatına risk oluşturabilecek gelişmelerin olumsuz etkisini en aza indirmek için önlemler almaya devam ediyoruz. Öte yandan, bildiğiniz gibi istihdam ve nitelikli işgücü, Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz ve orta vadeli planlarımız doğrultusunda öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer almaktadır. Kalkınma hamlelerimizin başarıya ulaşması için bu konuya hep birlikte hassasiyetle eğilmemiz büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple yatırımlarımızı artıracak, kayıtlı istihdam oranlarını yukarı taşıyacak ve nitelikli işgücünü yetiştirecek yapısal çözümler başta olmak üzere bu sürece katkı sağlayacak her türlü proje ve programı hayata geçirmek için gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"SGK ve İŞKUR teşvik tutarı ise 954 milyar lirayı aşmıştır"

İşverenler, yatırımcılar ve çalışanları başta olmak üzere her kesimin şartsız ve istinasız bir şekilde, yanında olmayı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Işıkhan, "2002'den bugüne kadar Türkiye genelinde işverenlerimiz için ödenen SGK ve İŞKUR teşvik tutarı ise 954 milyar lirayı aşmıştır. Bildiğiniz gibi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydettik ve böylece 20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürmekteyiz. Bu güçlü gidişat istihdama da yansımaktadır. İşsiz sayısı 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine geriledi, işsizlik oranı ise yüzde 8'e gerilemiş durumda. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 582 bine ulaştı. Özellikle gençlerimizde işsizlik oranı bir ayda neredeyse 1 puan azalarak yüzde 15'e gerilemiş durumda. Üstelik tüm bu gelişmelerin, etrafımız ateş çemberiyle sarılı iken yaşanıyor olması, kalkınma sürecimizdeki olumlu seyrin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğinin de bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"MÜSİAD'ın desteklerine yakından şahidiz"

Son 20 çeyrektir Türkiye ekonomisinin istikrarla büyüdüğünü savunan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Azalan enflasyon, artış eğilimindeki istihdam rakamlarımız bir yana, birtakım odakların aksi yöndeki tüm manipülasyonlarına rağmen, Türkiye'nin yatırım, üretim, ihracat anlamında hala en güvenilir ülkeler arasındaki yerini muhafaza etmesi, bu gayretlerimizin en büyük motivasyon kaynağıdır. Diğer bir motivasyon kaynağımız ise elbette, ülkemizin en zor zamanlarında, ve dönüm noktalarında, her türlü finansal riske rağmen milletimizin gücüne inanarak yerli sermayeye omuz vermiş MÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarımızın varlığıdır. Bugün sizlerin, enflasyonla mücadelemiz sürecinde de çok ciddi fedakarlıklar yaptığınızı biliyoruz. İhtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi çok yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin ekonomisine, üretimine, istihdamına olduğu kadar; demokrasisine, kültürüne, hak ve hukuk mücadelesinde de önemli katkıları bulunan, Anadolu sermayesinin yükselen sesi ve dayanışma ağı olarak gördüğümüz MÜSİAD'ın desteklerine yakından şahidiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine sizlerle birlikte, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın çizdiği Türkiye Yüzyılı ideali istikametinde aynı dayanışma ruhu ve aynı kararlılıkla omuz omuza yürümeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum.

"Üretmeye ve güçlenmeye inşallah sizlerle birlikte devam edeceğiz"

Türkiye'nin; sahip olduğu tüm potansiyeli kullanabilmesi için, yatırımcısından işçisine kadar milletimizin her bir ferdinin milli ekonomimizle birlikte büyüyebilmesi, sadece kendine yetebilen değil, dünyadaki adaletsizlikler karşısında insanlığın da umudu olmaya devam edebilen bir Türkiye için, Gazze başta olmak üzere zulüm altındaki tüm mazlum coğrafyalarımızdaki vahşete son verebilmek için, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışmaya üretmeye ve güçlenmeye inşallah sizlerle birlikte devam edeceğiz. Gerek ulusal gerekse uluslararası hiçbir mücadele alanında durma, duraksama ve tereddüt etme lüksüne sahip olmadığımız bir dönemden geçtiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu noktada, geçmişin ekonomik ve sosyal badirelerine büyük bir azimle göğüs germiş ve bu hususta derin bir tecrübeye sahip MÜSİAD'ın siz değerli mensuplarına güvenimiz tamdır. Türkiye olarak sanayicisi, iş adamı, siyasetçisi, esnafı, bürokratı, memuru, işçisi ve emekçisiyle hep birlikte el ele verdiğimizde önümüzde maddi ya da manevi hiçbir engelin kalmayacağına da yürekten inanıyorum."