Bakan Işıkhan: 2 milyon 385 bin kadın; aktif iş gücü programlarımızdan yararlandı

'İmalat Sanayinde Kadınların Güçlenmesine Yönelik Model Geliştirme' Projesi'nin önemli bir aşaması olarak görülen Sanayide Kadınların Güçlenmesi: Engelleri Yık, Geleceği Kur başlıklı uluslararası konferans, bugün İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımı ile gerçekleşti. Proje Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP) iş birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülüyor. Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İş birliği Daire Başkanı Maria-Luisa Wyganowski, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, TISK Yönetim Kurulu Başkanı, Özgür Burak Akkol ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasına Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinerek başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Gazze'de kadınlar, çocuklar bütün dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmüne uğruyor. Biz İsrail'in zulmüne karşı sesimizi yükseltiyoruz ve tüm dünyanın da bu zulme sessiz kalmamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI 2025 YILI İTİBARİYLE YÜZDE 36,3'E YÜKSELDİ'

Kadın istihdamına yapılan katkılardan bahseden Bakan Işıkhan, "Hükümet olarak son 23 yılda, kadının toplumdaki yeri hususuna, büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaklaşan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, sayısız icraatlara imza attık. İş ve aile uyumunu destekleyecek; doğum izinleri, yarım zamanlı çalışma, kreş düzenlemeleri gibi çok sayıda yasal değişikliği hayata geçirdik. Aldığımız tedbirler, hayata geçirilen yasal uygulamalar ve uyguladığımız teşviklerle kadınların iş gücüne katılımları ve kadın istihdamı alanında önemli gelişmeler kaydettik. 2002 yılında; yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranı; 2025 yılı itibariyle yüzde 36,3'e ve kadın istihdam oranı yüzde 25,3'ten yüzde 32,1'e yükselmiştir. Türkiye'de; 2002'den günümüze, 2 milyon 385 bin kadın; Aktif İş gücü Programlarımızdan yararlanmış durumdadır" dedi.

'9 ŞUBAT 2024'TEN BU YANA 1,5 MİLYON KADIN, İŞE YERLEŞTİRİLDİ'

Bakan Işıkhan, "İŞKUR eliyle yürüttüğümüz 'İş Pozitif' projemiz, kadınlar tarafından çok ilgi gördü. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlattığımız bu program kapsamında, 9 Şubat 2024'ten bu yana; 1,5 milyon kadın, işe yerleştirildi. Öte yandan SGK ile yürütülen 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Doğrudan Hibe Projesi' kapsamında; kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi, kadınların iş gücüne katılımının artırılması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliklerinin güçlendirilmesi noktasında da önemli bir mesafe kat ettik. Projenin ilk fazında 8 bin 667 kadın ile 6 bin 201 işveren, bu hizmet ve eğitimlerden faydalanmış, ayrıca 6 bin 201 kadın iş verene de mali destek sağlanmıştır. İkinci fazda ise 2 bin 809 genç kadın, kesin kayıt yaptırarak hizmet ve eğitimlerden yararlanmaya başlamış olup, katılımcılara 2024 yılı için 15 bin 925 lira, 2025 yılı için 20 bin 745 TL olmak üzere 11 ay süreyle nakdi destek sağlanmıştır" diye konuştu.

'3 BİN 500 ANNEYE 12 AY BOYUNCA AYLIK 510 AVRO'YA KADAR DESTEK SAĞLANMIŞTIR'

Bakan Işıkhan, "Kadınların iş hayatına katılımda karşılaştıkları en büyük zorluklardan birisi de, iş ve aile yaşamı uyumu olmaktadır. Bu noktada, özellikle çalışan kadınlar için sağladığımız; teşvik, destek ve projelerle, kadınların hem çalışma hem de aile hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirlere öncelik veriyoruz. Hem annelerin iş gücü piyasasına entegrasyonunu, hem de eğitimli çocuk bakıcılarının teşvikini sağladığımız ve SGK ile yürüttüğümüz 'Eğitimli (Sertifikalı) Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE)' bu amaca yönelik projelerimizden birisidir. Projenin ilk fazında; 5 bin 274 anne; yaklaşık 23 milyon euroluk mali destekten yararlanmış, 7 bin 518 bakıcıya eğitim desteği sağlanmış ve toplamda; 12 bin 792 kişiye doğrudan ulaşılmıştır. Projenin ikinci fazında ise 3 bin 500 anneye, eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde, 12 ay boyunca aylık 510 euroya kadar destek sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

'KADINLARIN İSTİHDAMA GİRİŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA GAYRET EDİYORUZ'

Işıkhan, "Yine annelere yönelik 'Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (INST-CARE)' ile kadınların kurumsal erken çocukluk eğitim ve bakım hizmetlerinden yararlanabilmeleri için finansal destek sağlanmış, böylece kadınların iş hayatına geri dönüşleri kolaylaştırılmıştır. Bu kapsamda toplam 17 bin 959 kadına; 23.7 milyon euro mali destek verilmiştir. Böyle küçük küçük sayılarla, mikro projelerle; kadınların istihdama girişlerini kolaylaştırmaya gayret ediyoruz" dedi.

'GİRİŞİMCİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK İSTİHDAM ALANLARININ BAŞINDA GELİYOR'

Bakan Işıkhan, "Bilindiği üzere; Girişimcilik ve kooperatifçilik, kadınların iş ve aile yaşamı uyumuna en fazla katkı sağlayan istihdam alanlarının başında geliyor. Özellikle kadın kooperatifleri bu noktada önemli bir rol oynuyor. Bu amaçla 'Kadınların, Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' ile kadın kooperatiflerinin teşviki ve desteklenmesine önemli katkılar sağladık. Düzenlenen 66 eğitim programı ile toplam 3 bin 515 kadın kooperatifi ortağına eğitim verilmiş, ayrıca bin 87 kadına; markalaşma, sosyal güvenlik, ürün geliştirme ve e-ticaret gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verilmiştir" diye konuştu.

'IPA'NIN 3'ÜNCÜ DÖNEMİNDE DE BU İŞ BİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR'

Bakan Işıkhan son olarak, "Bir taraftan kadın istihdamını doğrudan destekleyen projelerimizi yürütürken diğer yandan da istihdama dolaylı olarak katkı sağlayan proje ve çalışmalarımızla bu alanı geliştirmeye devam ediyoruz. 'TRB1 Bölgesi, Dezavantajlı Kişilerin İş gücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu için Teknik Yardım Projesi', 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İş gücü Piyasası Destek Projesi (NEETPRO)' ve 'Geleceğin İnsana Yakışır İşleri' Yaklaşımının Desteklenmesi Projesi (FoW)' gibi projeler kapsamında, kadınların iş gücü piyasasına katılımını artırmak amacıyla birçok etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte; IPA'nın 3'üncü döneminde de bu iş birliği artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Konferans, konuşmalardan sonra çekilen aile fotoğrafının ardından gün boyu devam etti.