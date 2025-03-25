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Bakan Işıkhan, 16 Yeni İlacı Geri Ödeme Kapsamına Aldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenlemeyle birlikte 5'i kanser ilacı olmak üzere toplam 16 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaç sayısı artırılarak, rapor süreleri uzatıldı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenlemeyle birlikte 5'i kanser ilacı olmak üzere toplam 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldıklarını belirtti. Işıkhan, Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının artırıldığını, birçok ilacın rapor süresinin uzatıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle; 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık.

Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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