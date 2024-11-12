Bakan Işıkhan, 10 Ayda 100 Bin 500 İş Yerinde Denetim Yapıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 10 ayda 100 bin 500 iş yerinde yapılan denetimlerde, 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışan haklarının korunması, iş hayatının sürdürülebilirliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla iş yerlerine denetimler yaparak hak ihlallerinin önüne geçiyoruz. Unutulmamalıdır ki sosyal güvenlik haklarının korunması güvenli çalışma hayatının teminatıdır" ifadelerini kullandı.

İş yerlerine yapılan denetimlerle hak ihlallerinin önüne geçildiğini belirten Bakan Işıkhan, 2024 Ocak-Ekim döneminde; 100 bin 500 iş yerinin denetlendiğini, 1713 sahte iş yerinin, 17 bin 284 kayıt dışı çalışanın ve 67 bin 398 sahte sigortalının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, denetimler kapsamında 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.