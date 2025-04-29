Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Futbol Turnuvası Finalinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında bakanlıkta düzenlenen "Emek ve Dayanışma Futbol Turnuvası" finaline katıldı.

Sendika başkanları ve basın mensuplarından oluşan takımların karşılaştığı final maçında Bakan Işıkhan da forma giydi.

Başlama vuruşundan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Işıkhan, 1 Mayıs'ın emek ve dayanışmanın günü olmasının yanında birlikteliği, kardeşliği ve dostluğu geliştirmek için önemli bir gün olduğunu belirtti.

Final maçında iki güçlü takımın mücadele edeceğini dile getiren Işıkhan, "1 Mayıs emek ve dayanışmanın günü ama aynı zamanda birlikteliğin, kardeşliğin bir günü. Dostluğu geliştirmenin önemli bir günü. Biz de buradayız, konfederasyon başkanlarımız, sendika başkanlarımız burada." dedi.

Bakanlık ekibi olarak sendika temsilcileri ile aynı takımda yer alacaklarını aktaran Işıkhan, gazetecilerin yer aldığı bir rakiple maçı yapacaklarını söyledi.

Işıkhan, bunu geleneksel hale getireceklerini kaydederek, "Allah nasip ederse önümüzdeki yıl da tekrar bu futbol turnuvasını gerçekleştireceğiz. Sosyal diyalog çok önemli. Sizler de şahit oluyorsunuz, masada elbette emekçilerin haklarını, işverenlerimizin taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz ama sahada bir kardeş olarak sporun getirmiş olduğu gücü de kullanarak, inşallah güzel bir futbol gecesi olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"1 Mayıs'ta daha çok koşacağız"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da bu farkındalığı gerçekleştirdiği için Bakan Işıkhan ve ekibine teşekkür etti. Arslan şunları kaydetti:

"Tabii ki bütün sorunlarımız bir maçta ortadan kalkmayacak. Ancak bütün bu mücadelenin içerisinde 1-2 saatlik de olsa bir hoşluk yaşatmak, birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olarak sporu öne koymamız bence çok kıymetli. Bunun için takımda yer alsın, yer almasın bütün emekçileri buradan selamlıyorum. 1 Mayıs için aslında bir hazırlık maçı bizim için. 1 Mayıs'ta daha çok koşacağız, daha çok yürüyeceğiz, daha çok yorulacağız. Bugün onun küçük bir antrenmanını yapacağız."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sosyal diyaloğu ön plana çıkarmaya yönelik bu çalışmayı son derece kıymetli bulduklarının altını çizdi.

Toplu sözleşme döneminin yaklaştığını hatırlatan Yalçın, "İşçilerin çerçeve sözleşmesi devam ediyor. Bizim Ağustos'ta 8. Dönem Toplu Sözleşmemiz var. Onun için Bakan Bey'in 'beraber aynı takımda olacağımızı' söyledi fakat o bugün için geçerli. Toplu Sözleşmede aynı takımda olmamız söz konusu değil. Çünkü Bakanlık bizim işverenimiz. 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinde karşı karşıya gelecek ve beraber emekçileri memnun etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Sosyal diyaloga verdiği önemi biliyoruz"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, emeği geçenlere teşekkür ederek, Bakan Işıkhan'ın sosyal diyaloğa verdiği önemi bildiklerini söyledi.

Konfederasyon olarak, 1 Mayıs'ta Kolej Meydanı'nda çalışanların haklarını, sorunlarını kamuoyuyla ve muhataplarıyla paylaşacaklarını belirten Kahveci, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise sosyal diyaloğun önemine işaret ederek, Bakan Işıkhan'a teşekkür etti. Koç, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.