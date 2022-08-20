Bakan Hulusi Akar: "1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için...
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Bakan Hulusi Akar: "1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir.
Bakan Hulusi Akar: "1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir."
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel