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Bakan Hulusi Akar: "1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için...

Bakan Hulusi Akar: '1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için...

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Bakan Hulusi Akar: "1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir.

Bakan Hulusi Akar: "1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Hulusi Akar Ukrayna Güncel Haberler

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