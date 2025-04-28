Bakan Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri'ni Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin'i kabul etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Bogdan-Martin ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel