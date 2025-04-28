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Bakan Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri'ni Kabul Etti

Bakan Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri'ni Kabul Etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin'i kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Bogdan-Martin ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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