Bakan Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel