Bakan Güler, Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nı Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de ziyaret ettiği Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nı tebrik ederek, onların başarılarının toplum için önemli bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Hakkari ziyaretinde TFF Kadınlar 1'inci Lig Şampiyonu olarak Süper Lig'e çıkan Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Burada konuşan Güler, geçen seneki şampiyonluktan dolayı takımı tebrik ettiğini söyledi.

Takımın büyük bir iş başardığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Hepimizin, Yüksekova'nın, Hakkari'nin gurur kaynağı oldunuz. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sene de aynı şekilde gurur kaynağımız olmaya devam edeceğinizden hiçbir şüphem yoktur. Size yürekten inanıyoruz. Burada da Hakkarigücü Spor ile iki takım olarak inşallah ligin rengi olacaksınız."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok

Hükümetin zam teklifine Memur-Sen kapıyı kapattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi

11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.