Bakan Güler: YPG/PYD/SDG terör örgütünün devlet kurumlarına entegre olması tek çıkar yol

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye'nin inşası için mücadele ettiklerini belirterek, "Artık gelinen aşamada YPG/PYD/SDG terör örgütünün; 10 Mart ve 18 Ocak'taki anlaşma hükümlerine ivedilikle uyması silahlı tüm unsurlarını feshederek bireysel ve denetlenebilir biçimde devlet kurumlarına entegre olması tek çıkar yoludur" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'teki ziyaretleri kapsamında AK Parti İl Teşkilatı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Zihni Serhan, AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti İlçe Başkanları ve partililer katıldı. Basına kapılı toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Güler, Türkiye'nin terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilmesi süreçlerini değerlendirdi.

'KİLİS KUVA-YI MİLLİYE RUHUNU ORTAYA KOYDU'

Bakan Güler, Kilis'in sınır hattında taşıdığı sorumlulukları her daim yerine getirdiğini belirterek, "Milli ve manevi değerlerine olan bağlılığı ile Kuva-yı Milliye ruhunu en bariz şekilde ortaya koyan Kilis Cumhuriyet Dönemi'nde de sınır hattında taşıdığı sorumluluklarını her daim layıkıyla yerine getirmiştir. Yakın tarihte ise Suriye'de patlak veren iç savaşla birlikte Kilis bir kez daha tarihsel bir sınavdan geçmiştir. Suriye'de devlet otoritesinin çöktüğü sınırımızın hemen güneyinde kontrolsüz alanların oluştuğu bu süreçte terör örgütleri ortaya çıkan boşluktan faydalanarak ülkemizi doğrudan tehdit eder hale gelmiştir. Sınır karakollarımız dahil şehir merkezine düşen roketler maalesef can kayıplarına sebep olduğu gibi güvenlik riskini de artırmıştır. O günleri hepimiz hatırlıyoruz: Tarlasına rahatça giremeyen çiftçiler, işine giderken endişe duyan esnaf, geçici olarak başka illere göç etmek zorunda kalanlar olmuştu. Ancak devletimiz bu saldırganlığa karşı derhal gerekli tedbirleri almış önce meşru müdafaa kapsamında saldırılara misliyle karşılık verirken müteakiben sınır ötesi harekatların icrasına yönelmiştir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE SINIR ÖTESİNDE DE GÜVENLİĞİ TESİS EDİYOR'

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu zamana kadar yapmış olduğu harekatlarla sınır hattında güvenliği yeniden tesis ettiğini belirterek, "Nitekim kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin icra ettiği Fırat Kalkanı Harekatı, DEAŞ'a ağır darbeler vurmuş Zeytin Dalı Harekatı ise PYD/ Ypg'nin oluşturmak istediği terör koridorunu parçalamıştır. Bu harekatlarla Kilis'ten Gaziantep'e ve Hatay'a kadar uzanan sınır hattımızda güvenlik yeniden tesis edilmiştir. Bugün, Kilisli kardeşlerimiz işine güvenle gidebiliyorsa çiftçilerimiz tarlasını ekip biçebiliyorsa bu tablo Mehmetçiğin sahadaki emsalsiz fedakarlığının doğrudan sonucu olduğu gibi niçin Suriye'de olduğumuzun da cevabıdır. Dolayısıyla kahraman ordumuzun Suriye'deki varlığı asil milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini ileriden sağlamak için üstlendiğimiz sorumluluğun bir gereğidir. Gelinen noktada herkes şunu görmüştür ki Türkiye yalnızca sınırlarında değil sınır ötesinde de güvenliği tesis edip istikrar üreten güçlü ve güvenilir bir ülkedir" diye konuştu.

'KİLİS TİCARİ GEŞİŞLERİN KİLİT MERKEZLERİNDEN BİRİ'

Kilis'in Öncüpınar sınır kapısı olmak üzere ticari geçişlerin ve ekonomik canlanmanın da kilit merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Bakan Güler, "Suriye'de rejimin sona ermesi ve yeni yönetimin göreve gelmesiyle bölge yeni bir döneme girmiştir. Kilis bu yeni dönemde yalnızca güvenliğin değil başta Öncüpınar Sınır Kapısı olmak üzere ticari geçişlerin ve ekonomik canlanmanın da kilit merkezlerinden biri haline gelmektedir. Önümüzdeki dönemde, gümrük kapılarında ticari faaliyetlerin artması da Kilis'in uzun vadeli kalkınmasına stratejik bir imkan sunacaktır. Unutulmamalıdır ki tarih boyunca Gaziantep ve Kilis'in kaderi Halep'ten, Halep'in kaderi de Kilis ve Gaziantep'ten ayrı olmamıştır. Bugün her iki dost ve kardeş halkın menfaatine olacak şekilde daha müreffeh bir yaşam ve bölgesel kalkınma için en başta ticari ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu durum Kilisli kardeşlerimiz için de yeni istihdam kapılarının açılmasına zemin hazırlayacaktır. Kilis halkı sağlanan istikrar derinleştikçe ve yeni yatırımlarla kazanımlarını daha fazla hissedecektir. Elbette bu sürecin kalıcı olması için güvenlikten taviz verilmemesi öncelikli meselemizdir" diye konuştu.

'SURİYE'DEKİ GELİŞMELER TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ'

Bakan Güler, gelinen aşamada YPG/PYD/SDG terör örgütünün 10 Mart ve 18 Ocak'taki anlaşma hükümlerine ivedilikle uyması silahlı tüm unsurlarını feshederek bireysel ve denetlenebilir biçimde devlet kurumlarına entegre olmasının tek çıkar yol olduğunu belirtti. Suriye'deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir rol oynadığını belirten Bakan Güler, "Bu hususta devletimiz Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde başlattığı Terörsüz Türkiye hedefiyle iç cephemizi tahkim ederken sınırlarımızın tam güvenliği için Suriye'nin de tek merkezli, egemen ve bütün bir yapı halinde güçlenmesini desteklemektedir. Türkiye olarak Suriye'deki gelişmeleri uzun vadeli bir bölgesel güvenlik mimarisi perspektifiyle ele almakta Terörsüz Türkiye sürecimizin başarısı açısından çok önemli görmekteyiz. Artık gelinen aşamada YPG/PYD/SDG terör örgütünün 10 Mart ve 18 Ocak'taki anlaşma hükümlerine ivedilikle uyması silahlı tüm unsurlarını feshederek bireysel ve denetlenebilir biçimde devlet kurumlarına entegre olması tek çıkar yoludur. Entegrasyon anlaşmasının uygulanmaya başlamasını memnuniyetle ve yakından takip ediyoruz. Gerçek şu ki hem Suriye'nin hem de bölgenin istikrarı için mutabakatın uygulanması Suriye'nin egemenliği toprak bütünlüğü ve birliği temelinde adımların atılması bir tercih değil, zorunluluktur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle terörle mücadele ve sınır güvenliğinde olduğu gibi mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de kararlılıkla korumaktadır. Şunu özellikle belirmek isterim ki bizim güvenlik anlayışımız yalnızca bugünü değil aydınlık yarınlara ulaşmak için geleceğimizi de güvence altına almayı hedeflemektedir" dedi.

'DÖRTYOL- HASSA DEMİRYOLU VE OTOYOLU PROJESİ İÇİN FİNANSMAN ONAYLANDI'

Dörtyol- Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi'yle birlikte Kilis ve Gaziantep'in liman şehri kimliğini kazanacağını belirten Bakan Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nitekim Bakanlığın sorumluluğunda olan Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi için 1,55 milyar Avro'luk dış finansman onaylandı. Bu dev tünel projesinin tamamlanmasıyla; İskenderun Körfezi'nden Kilis ve Gaziantep hattına hem kara hem demiryoluyla doğrudan ulaşım sağlanacak, Amanos Tüneli ile İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş arasındaki mesafe kısalacak, Kilis ve Gaziantep adeta liman şehri kimliği kazanacaktır. Bu proje bölge illerinin sanayi ve lojistik kapasitesini artırırken aynı zamanda turizm faaliyetlerinde de hareketlilik oluşturacaktır. Nitekim Kültür ve Turizm Bakanlığımızın özverili çalışmalarıyla 2025 yılında 65 milyar 231 milyon dolar turizm geliri elde eden ülkemiz tarihimizin en yüksek seviyesini yakalamıştır. Köklü bir tarihe ve zengin kültürele sahip Kilis'imiz de yapılan yatırımlarla potansiyelini gösterecek ve turizm gelirlerinden hak ettiği payı alacaktır."

