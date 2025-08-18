Bakan Güler, Yeni Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti. Devir teslim töreninin ardından gerçekleşen kabulde, bakanlık sosyal medya hesabında fotoğraflar paylaşıldı.
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel