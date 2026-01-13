Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Olarak Atanan Büyükelçi Balkan'ı Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Yaprak Balkan ile bir araya gelerek yeni görevinde başarılar diledi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Yaprak Balkan ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Yaprak Balkan'ı kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok

Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Adliyede anbean yaşananlar! Savcının vurduğu kadın hakimi o kurtarmış
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı