Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Olarak Atanan Büyükelçi Balkan'ı Kabul Etti
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Yaprak Balkan'ı kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel