Bakan Güler, Vietnam Cumhurbaşkanı Cuong Tarafından Kabul Edildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak gittiği Hanoi'de, Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam programı kapsamında Vietnam Cumhurbaşkanı Sayın Luong Cuong tarafından kabul edildi. Bakan Yaşar Güler, görüşmede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti" bilgisi verildi.

