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Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak'a gitti (2)

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, Şırnak'ta şehitler için düzenlenen törenin ardından birlik komutanları ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak'a gitti (2)

BİRLİK KOMUTANLARI İLE TOPLANTI YAPILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, Şırnak'ta şehitler için düzenlenen törenin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda, birlik komutanları ile toplantı gerçekleştirdi. Harekat merkezinde, Pençe-Kilit bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Bakan Güler, daha sonra Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yaşar Güler Piyade Şırnak TSK Güvenlik Politika Güncel Haberler

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