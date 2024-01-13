Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak'a gitti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile beraber Şırnak'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 9 Mehmetçiğin şehit olduğu terör saldırısının ardından Şırnak'a gitti. Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları eşlik etti. Havaalanında askeri yetkililer tarafından karşılanan Güler, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin sahadaki çalışmalarına başladı.