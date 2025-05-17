Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) komuta kademesi, Oyak'ın 65'inci Olağan Genel Kurulu dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve OYAK yönetim kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK komuta kademesi, ziyaretin ardından OYAK'ın 65'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Genel kurul, Bakan Güler'in divan başkanlığında gerçekleştirildi.