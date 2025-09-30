Bakan Güler ve Healey Arasında Savunma İş Birliği Görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularını ele aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ve bölgesel savunmanın yanı sıra güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel