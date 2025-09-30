Haberler

Bakan Güler ve Healey Arasında Savunma İş Birliği Görüşmesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularını ele aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ve bölgesel savunmanın yanı sıra güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuba Ünsal taksiye bindi, mesafe krizi çıktı

Ünlü oyuncuya Bebek'te soğuk duş! Taksici araçtan indirdi
Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk atan şahsın cezası belli oldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran yumruklu saldırıda karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.