Bakan Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti

Bakan Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al Hnaity'i kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ürdün Genelkurmay Başkanı Yousef A. Al Hnaity'i kabul etti. Kabulde, Gürak'ın da yer aldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al Hnaity'i kabul etti. Kabulde, Metin Gürak da yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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