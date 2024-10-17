Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de ikili görüşmelere devam ediyor.

Güler, bu kapsamda Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.