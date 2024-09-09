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Bakan Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı için Gürcistan'a gitti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti. Güler, bu ziyaretin ardından önemli savunma işbirliklerinin geliştirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel güvenlik ve işbirliği konularında görüşmeler yapacak.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısının ardından Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan Gürcistan Türkiye Kabine

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