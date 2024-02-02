Bakan Güler, Türkiye'nin müzakere masalarının vazgeçilmez üyesi olduğunu belirtti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'deki temasları kapsamında Valilik ve 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler, Türkiye'nin müzakere masalarında önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Bakan Güler: Türkiye müzakere masalarının vazgeçilmez üyesi haline geldi (2)
VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'deki temasları kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki törenin ardından Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti. Vali İsmail Ustaoğlu ile bir araya gelen Güler, ardından 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'na geçti. Askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu eşlik etti.