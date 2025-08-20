Bakan Güler: Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük eseri olacak (4)

'KADINLARIMIZ, TÜRK SİYASETİNİN VE TOPLUMSAL HAYATIN VAZGEÇİLMEZ AKTÖRLERİDİR'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhuriyet Meydanı Anfi'de 'Kadın ve Gençlik Programı'nda buluştuğu kadın ve gençlerle söyleşiye katıldı, onların sorularını yanıtladı. Bakan Güler, yaptığı konuşmada teşkilat içindeki kadınların ve gençlerin önemine vurgu yaparak, bölgede yürütülen projelere dair bilgi verdi. Bakan Güler, "Teşkilatımızın üç omurgasından ikisi hiç şüphesiz kadın ve gençlik kollarımızdır. Esasen Sayın Cumhurbaşkanımızın kadın ve gençlik kollarına ne denli önem verdiğini çok iyi biliyoruz. Nitekim kadın kollarımız kendi alanında hayata geçirdiği projeler, gerçekleştirdiği sosyal çalışmalar ve sahadaki güçlü varlığıyla hem teşkilatımızın yüz akı hem de bölgedeki kadın figürünün önemli temsilcileri olmuşlardır. Şırnak'ın mahallelerinden köylerine kadar her noktada gönüllere dokunan siz kadınlarımız, eğitimden sosyal yardımlara, kültürel faaliyetlerden üretim projelerine kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktasınız. Bu açıdan sizlerin şahsında kadınlarımız, Türk siyasetinin ve toplumsal hayatın vazgeçilmez aktörleridir. Özellikle belirtmek isterim ki hem aile hayatında hem de ekonomik ve sosyal hayatta etkin bir şekilde varlık göstererek ülkemizin gücüne güç katan ve geleceğin Türkiye'sini inşa eden tüm kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Gençlik kollarımız ise sahip olduğu dinamizm, heyecan ve hızla teşkilatımızın dinamosudur. Çok iyi biliyoruz ki ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak en güçlü taşıyıcılar gençlerimizdir. Sizler gibi genç kardeşlerimin gözlerindeki ışık, Türkiye'nin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Yürüttüğünüz projeler, üstelendiğiniz çeşitli inisiyatifler, gerçekleştirdiğiniz kültür-sanat faaliyetleri, gençlerimizin potansiyellerini doğru yönlendirmesine önemli katkılar sağlıyor. Her birinizin, başarı yolculuğunda asla pes etmeden, her engeli fırsata dönüştürerek ilerleyeceğinize yürekten inanıyorum. Şu bir gerçek ki 'Türkiye Yüzyılı' gençlerimizin bilgisi, dinamizmi ve kararlılığı ile kadınlarımızın zekası, feraseti, çalışkanlığı ve emekleriyle yükselecektir" dedi.

'ŞIRNAK'TA TERÖRÜN İZLERİ SİLİNMEYE BAŞLADI'

Şırnak'ta terörün izlerinin silinmeye başladığını belirten Bakan Güler, "Şırnak artık üreten, pek çok alanda sahip olduğu yüksek potansiyelini ortaya koyabilen bir sürece girmiştir. Öyle ki Şırnak'taki kadınların iş hayatındaki varlığı somut projelerle görünür hale gelmeye başlamıştır. Bunu bazı örneklerle ifade etmem gerekirse; Silopi'de yapımı süren Tekstilkent'te bir blok faaliyete geçti ve 180 kişi istihdam edildi. İki blok tamamlandığında istihdamın yaklaşık 600 kişiye ulaşması hedefleniyor. Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni tekstil atölyesi, bölgeye üretim ve istihdam açısından katkı sunmaya hazırlanıyor. Tarım ayağında ise Silopi Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi altyapı sözleşmesi imzalandı. Faaliyete geçtiğinde yüzde 75'i kadın olmak üzere yaklaşık bin kişiye doğrudan iş kapısı açacak. Tarımda 'Şehri Nuh Sebzecilikle Gelişiyor' kapsamında 21 bin fide dağıtımı, ayrıca arıcılığın geliştirilmesi için 4 bin 600 kovan ve 461 arıcı seti desteği, kadın üreticilerin de içinde yer aldığı geniş bir tabana doğrudan kaynak sağlıyor. Sadece birkaç örneğini zikrettiğim bu tabloda kadınlarımız, tarladan atölyeye, kooperatiften sanayiye uzanan ekonomik faaliyet zincirinde hem hane gelirine katkı sağlıyor hem de şehrin istihdamına ivme katıyor. Tüm bu gelişmelerde elbette ki Şırnaklı kadınlarımızın katkısı, emeği, yüksek gayretleri paha biçilemezdir. Bu durum Şırnak'ın kıymetli genç evlatları için de geçerlidir. Öyle ki gençlerimizin her branştan spora yönelmesi oldukça memnuniyet vericidir. Yapılan spor yatırımları, kurulan modern tesisler, verilen destekler ve açılan kurslarla Şırnaklı gençlerin spora ilgisi her geçen gün daha da artıyor. Nitekim Şırnaklı sporcularımızın çeşitli branşlarda elde ettiği büyük başarılar, ilimizde düzenlenen festivaller ve diğer sosyo-kültürel etkinlikler bizleri gururlandırmaktadır. Bugün Şırnaklı bir genç, sporda milli takıma seçilmeyi, kendi işini kurmayı, akademik kariyer yapmayı veya sanatta ulusal veya uluslararası başarılar elde etmeyi düşünebiliyorsa, bunun arkasında bu altyapı yatırımlarının ve sosyal desteklerin oluşturduğu güven ortamı vardır. Kısacası, Şırnak'taki tüm bu yatırımlar, gençlerimize 'Siz de yapabilirsiniz' diyen somut motivasyon kaynaklarıdır. Tüm bu fevkalade önemli gelişmelerin sürekliliğini sağlayabilmek için en temel unsur, güvenliğin, barış ve huzur ikliminin de kalıcı hale gelmesidir. Bu olgu, yakın zamanda 'Terörsüz Türkiye' projesiyle hayat bulmuş ve büyük bir inançla uygulamaya yönelik adımlara başlanmıştır. 'Terörsüz Türkiye' hedefi bir güvenlik başlığı olmanın yanı sıra, bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirme amacımızın, huzur ve istikrar ortamını sürekli kılma misyonunun da en somut adımıdır. Bu tarihi süreç aynı zamanda daha güçlü bir kalkınma vizyonunu da ortaya koymaktadır. Zira istikrara dayalı barış ve huzur ortamı, umudu artırdığı gibi yeni yatırımlara yol açacak, istihdamı büyüterek sosyal refahı daha da yükseltecektir. Başta bölge halkımız olmak üzere milletimizin her bir ferdinin beklentisi de yıllardır başımıza bela olan terör illetinden tamamen kurtulmaktır. Elbette bu konuda sizlere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Zira sizler, teşkilatımızdaki vazifeleriniz gereği sahada aktif rol alıyor, sözüne güvenilir kişiler olarak biliniyorsunuz. Dolayısıyla fitne-fesat odaklarına fırsat verilmemesi için sürece dair bilgilendirmeleriniz ile kardeşliğimize, birliğimize ve dayanışmamıza dair yapacağınız her girdi ve her katkı hayati önemdedir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-Seyfettin EKEN/ŞIRNAK,