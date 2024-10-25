Bakan Güler SAHA EXPO Fuarı'nda Savunma Teknolojilerini İnceledi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılarak sergilenen teknolojik ürünleri inceledi. Fuar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenleniyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda stantları gezip teknolojik ürünleri inceledi.
Bakan Güler, İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki stantları gezdi.
Sergilenen teknolojik ürünleri inceleyen Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.