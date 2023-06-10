BAKAN GÜLER, PATLAMANIN OLDUĞU FABRİKADA İNCELEMELERDE BULUNDU
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle Hatay programını yarıda keserek Ankara'ya dönmüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle Hatay programını yarıda keserek Ankara'ya dönmüştü. Patlamanın meydana geldiği Elmadağ'daki fabrikaya giden Bakan Yaşar Güler, burada patlamaya ilişkin incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel