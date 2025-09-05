Bakan Güler: Pakistan, Dost Bir Devletten Öte Sarsılmaz Kardeşliğimizin, Ortak Kader Anlayışımızın ve Dayanışma Ruhumuzun Bir Eşidir

(ANKARA) - Pakistan'ın Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bizim için Pakistan ; dost bir devletten öte sarsılmaz kardeşliğimizin, ortak kader anlayışımızın ve dayanışma ruhumuzun bir eşidir. Bu yönüyle Türk milletinin gönlünde, Pakistan'ın yeri her zaman ayrıdır ve kıymetlidir. Aramızdaki güçlü bağlar, bugün de somut iş birlikleri ve çok yönlü ortaklıklarla sürekli olarak güçlenmektedir." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile katıldığı Pakistan'ın Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda konuşan Bakan Güler, şunları söyledi:

" Pakistan'ın güçlü ilerleyişini, büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz"

"Sayın Büyükelçim, Saygıdeğer Savunma Ataşesi, Çok Kıymetli Misafirler, Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, nazik davetiniz için şükranlarımı sunuyorum. Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Savunma ve Şehitler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, Pakistan halkına selam ve saygılarımı iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını ve muhabbetlerini getirdiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu vesileyle Pakistan'ın bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitleri ve büyük bir fedakarlıkla mücadele etmiş kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad ediyorum. Pakistan bölgesel ve küresel dengelerde söz sahibi olan barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında etkin roller üstlenen önemli bir aktördür. Özellikle son yıllarda gerek ekonomik kalkınma hamleleri, gerekse savunma ve dış politika alanlarındaki vizyoner yaklaşımlarıyla uluslararası sistemdeki yerini her geçen gün daha da güçlendirmektedir. Türkiye olarak köklü tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Pakistan'ın bu güçlü ilerleyişini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz.

"Pakistan bizim için dayanışma ruhumuzun bir eşidir"

Bizim için Pakistan; dost bir devletten öte sarsılmaz kardeşliğimizin, ortak kader anlayışımızın ve dayanışma ruhumuzun bir eşidir. Bu yönüyle Türk milletinin gönlünde, Pakistan'ın yeri her zaman ayrıdır ve kıymetlidir. Aramızdaki güçlü bağlar, bugün de somut iş birlikleri ve çok yönlü ortaklıklarla sürekli olarak güçlenmektedir. Dost Pakistan Silahlı Kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz askeri eğitim ve tatbikatlardan, savunma sanayisi projelerine kadar savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğimizi ve tecrübe paylaşımımızı en üst seviyelere çıkardık. Aynı şekilde ticaretten teknolojiye kadar uzanan geniş bir alanda yürüttüğümüz çalışmalar, yakın iş birliğimizin ne denli etkin olduğunu ve geleceğe birlikte yürüme irademizi de açıkça ortaya koymaktadır.

"Dünyada en yakın savunma ortaklarından biri haline gelmekteyiz"

Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ortaklık doğrultusunda özellikle savunma sanayisi alanında birçok projeyi başarıyla sürdürmekteyiz. Bilhassa MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen gemiler hem birlikte çalışabilirliğimizi hem de omuz omuza verince neleri başarabileceğimizi açıkça ortaya koymuştur. Bu şekilde sonuç odaklı ortak projelerin yürütülmesinin yanı sıra ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güven, esaslı yaklaşım, yeni ve kapsamlı iş birliklerine de zemin hazırlamaktadır. Türkiye ve Pakistan'ın her geçen gün daha da güçlenen emektaşlığı, sadece ülkelerimiz için değil aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar açısından da kritik önem taşımaktadır. Uluslararası güvenliğin tesisine yönelik birçok tehdide karşı güçlü duruşumuz, dayanışmamızın en açık tezahürüdür. Şu bir gerçek ki daha fazla iş birliği sayesinde dünyada en yakın savunma ortaklarından biri haline gelmekteyiz.

"Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik, kalpten kalbe bağlarla güçlenmektedir"

Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşlik sadece diplomatik ilişkilerle değil, kalpten kalbe kurulan samimi bağlarla da güçlenmektedir. Zor zamanlarımızda birbirimize uzattığımız yardım eli acılarımızı paylaşıp sevinçlerimizi çoğaltmamız, bu kardeşliğin ruhunu yansıtmaktadır. Bu vesileyle Pakistan'da meydana gelen sel felaketi ve heyelanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle bir kez daha en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Dost ve kardeş Pakistan ile tarihten gelen köklü ilişkilerimizde temel amacımız, sağlam bir güvene dayalı dostluk ve iş birliğimizi her alanda daha da derinleştirerek geleceğe taşımaktır. Bu konuda Pakistan'ın Saygıdeğer Büyükelçisi Sayın Dr. Yusuf Cüneyd de gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla ülkelerimiz arasındaki münasebetlerin güçlenmesine müstesna katkılar sağlamaktadır. Üstün gayretleri nedeniyle kendilerine ve Pakistan Büyükelçiliğinin seçkin personeline özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bendeniz de önümüzdeki hafta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirerek iş birliğimizi artırmaya yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum."