Bakan Güler, Pakistan Büyükelçisi Cüneyd'i Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'i makamında kabul etti. Görüşme hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bilgi verildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'i makamında kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel