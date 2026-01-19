Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Halmuhamedov'u Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile bir araya geldi. Bakan Güler, Halmuhamedov'u askeri törenle karşıladı ve görüşme yaptı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen mevkidaşı Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov, Milli Savunma Bakanı Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Güler, mevkidaşını askeri törenle karşıladı. Karşılamanın ardından her iki bakan görüşme gerçekleştirdi.

