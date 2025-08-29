Bakan Güler, Özbekistan Büyükelçisi Haydarov'u Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov'u kabul etti. Ziyaret, bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
