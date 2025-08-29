Bakan Güler, Özbekistan Büyükelçisi Haydarov'u Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov'u kabul etti. Ziyaret, bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov'u kabul etti.
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov'u kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel