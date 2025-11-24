Bakan Güler, Öğretmenler Günü'nde Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bakanlık bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Güler'in öğretmenlerle buluşmasına ilişkin Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bakanlığımız bünyesinde görevli öğretmen personelimizle bir araya gelerek onların bu özel gününü kutladı. Kabulde, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı."