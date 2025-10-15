Bakan Güler, NATO Savunma Toplantısı'na Katıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Toplantısı'nda aile fotoğrafı çekimi ve "Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu" imza törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları ile geleneksel hale gelen 'Aile Fotoğrafı' çekimine katıldı. Bakan Yaşar Güler, daha sonra müttefik ülke Bakanları ile 'Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu' imza törenine katıldı" bilgilerine yer verildi.

Güler ayrıca, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları'nın katılımıyla yapılan törende Dağıtık Sentetik Eğitim Yüksek Görünürlüklü Proje Mutabakat Muhtırası'nı imzaladı.