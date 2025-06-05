Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Görüşme Yaptı

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Görüşme Yaptı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Bulgaristan ve Romanya savunma bakanlarıyla bir araya geldi. Temaslar devam ediyor.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile yapılan üçlü toplantıya katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde temaslara devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile üçlü toplantı gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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