Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Görüşme Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Bulgaristan Savunma Bakanı Zapryanov ve Romanya Savunma Bakanı Tilvar ile üçlü toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, toplantıya ilişkin görüntülere de yer verildi.