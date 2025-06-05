Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları ile Aile Fotoğrafı Çektirdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılarak NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları ile geleneksel aile fotoğrafı çekiminde bulundu.
- Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi
BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları ile geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılıyor. Bakan Güler, toplantı marjında NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel