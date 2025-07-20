Bakan Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümünde Resepsiyona Katıldı

BAKAN GÜLER, MUTLU BARIŞ HAREKATI'NIN 51'İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN RESEPSİYONA KATILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyondan fotoğraf paylaşıldı.