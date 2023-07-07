Bakan Güler, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin bulunduğu bölgede ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli değiştiği kritik bir süreçten geçildiğini belirterek, "Böyle bir ortamda ülkemizin sahip olduğu stratejik konum,...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin bulunduğu bölgede ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli değiştiği kritik bir süreçten geçildiğini belirterek, "Böyle bir ortamda ülkemizin sahip olduğu stratejik konum, hep diri ve uyanık bulunmamızı, ayrıca güçlü bir yönetim ve liderliğe sahip olmamızı gerekli kılmaktadır." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Güler, güçlü yönetim ve liderliğin önemine vurgu yaptı.

Bakan Güler, "Bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli değiştiği kritik bir süreçten geçilmektedir. Böyle bir ortamda ülkemizin sahip olduğu stratejik konum, hep diri ve uyanık bulunmamızı, ayrıca güçlü bir yönetim ve liderliğe sahip olmamızı gerekli kılmaktadır." diye konuştu.

Savunma ve güvenlik konularının her zamankinden daha önemli hale geldiği bu hassas dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri, amir ve komutanların emirleri ve personelin emsalsiz kahramanlığıyla son bir asrın en kapsamlı, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmekte olduğunu aktaran Güler, devletin bekası, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

Güler, "Bu kapsamda şanlı ordumuz, yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, hudutlarımızın emniyetini en yoğun ve etkili tedbirlerle sağlamakta, mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerini de başarıyla sürdürmektedir. Başta Kıbrıs olmak üzere, Azerbaycan'da, Libya'da, Kosova'da, Bosna Hersek'te, Katar'da, Somali'de ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, tahıl ihracatı sorununun çözümünde etkin bir rol üstlendiğini anımsatan Güler, şöyle devam etti:

"Kahraman ordumuz da Tahıl Koridoru'nun yürütülmesine yönelik koordinasyon göreviyle dünya barışına ve istikrara katkı sağlamaktadır. Bu faaliyetlerimizin başarıyla sürdürülebilmesi için de eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada bugüne kadarki en kapsamlı tatbikatlar icra edilmekte, mütemadiyen geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle ordumuzun imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha artırılmaktadır. Kahraman ordumuz, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında terörle mücadelesini artan şiddet ve tempo ile sürdürecek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir."

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesinde ve dünyadaki seçkin ve saygın konumunu muhafaza edebilmesinde en önemli unsurun sahip olduğu insan kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla personelimizin niteliklerini geliştirmek için çalışmalarımızı planlı ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede harp sanatı ve askeri bilimler konusunda en üst düzey bilim ihtisas kuruluşları olan Harp Enstitülerimizle verilen Komuta, Kurmay ve Karargah Subaylığı eğitimleri, çok yönlü personel ihtiyacının karşılanması bakımından son derece önemli bir safhadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında mezun subayları tebrik eden Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kahraman ordumuz, anayasaya ve kanunlara bağlı olarak milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla bilimin rehberliğinde tüm paydaşlarıyla uyum, koordine ve istişare içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirerek asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Rektör Prof. Dr. Afyoncu: "Türkiye, bu asra daha güçlü olarak giriyor"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da üniversite olarak 2 bin 200 yıllık Türk tarihi ve kültürüyle hareket ederek öğrencileri yetiştirmek ve her zaman Türk milletinin seçilmiş iradesinin emrinde olmayı amaçladıklarını söyledi.

Dünyanın jeopolitik olarak yeniden şekillendiğini belirten Afyoncu, "Türkiye, bu asra daha güçlü olarak giriyor. Önümüzdeki yıllarda bugün mezun ettiğimiz subaylarımız önemli kararlar verecek görevlerde olacaklar. Ülkemizin karşılaşacağı askeri meselelerin çözümünde önemli roller oynayacaklar. Jeopolitik iklimin karmakarışık hale geldiği önümüzdeki yıllarda Türkiye ne kadar güçlü olursa dünya kazanacaktır. Türk asrı başladığında da dünyada adalet ve huzur hakim olacaktır." diye konuştu.