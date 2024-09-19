Bakan Güler: Mavi ve Gök Vatanımızdaki Hak ve Menfaatlerimizi Tavizsiz Şekilde Korumaktayız

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü ve Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ile "Mareşal" rütbesi verilişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende; "Kimsenin şüphesi olmasın ki, huzur ve güvenliğimiz için terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Aynı şekilde mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de tavizsiz bir şekilde korumaktayız. Bu çerçevede milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında bulunuyor, Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü ve Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ile "Mareşal" rütbesi verilişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Gazi ve gazi yakınlarının katıldığı törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki komuta kademesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde özel birlik operasyonu sırasında gazi olan Gazi İkmal Üsteğmen Umut Şimşek de bir konuşma yaptı. Şimşek konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM tarafından kendisine gazi unvanı verilen ilk askerdi. Bu açıdan 19 Eylül, tüm gazilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütünleştiği bir gündür. Gururla taşıdığımız gazi unvanı Atamızdan biz gazilere kalan en büyük mirastır" ifadelerini kullandı. Gazi Şimşek, "Türkiye Cumhuriyeti doğuşundan bugüne kadar sürekli iç ve dış tehditlere maruz kalmıştır. Bu tehditlerin bugün de maalesef artarak devam ettiğini görüyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü milletimizin birliğini ve bekasının bozulmasına atalarımız müsaade etmediler, bizler müsaade etmiyoruz ve bizden sonraki nesiller de hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerdir. Kan dökülerek vatan yapılan bu topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak sonsuza denk korunacaktır" diye konuştu.

MSB Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birlik Komutanlığı'nın 19 Eylül konseri sahnelendi. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş da bir konuşma yaptı. Sözlerine MSB ev sahipliğinde düzenlenen program vesilesiyle bir arada bulunmaktan şeref duyduğunu belirterek başlayan Özdemir Göktaş, "Ayrıca bugün kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen kıymetli gazilerimizi de misafir ediyoruz. Ve bu salonda, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canını ortaya koyan kahraman gazilerimizi onurlandırmak için bir aradayız. TBMM'nin Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verildiği bu günü, sizin gününüzü, Gaziler Günü'nüzü kutluyorum" dedi. Özdemir Göktaş devamında şunları kaydetti:

Özdemir Göktaş: Gazilerimizin gösterdiği kahramanlıkları asla unutmayacağız

"Gazilerimiz, özgürlük mücadelemizin yaşayan abideleridir. Her biri, gözünü kırpmadan vatanımızı, bayrağımızı, bizi biz yapan değerlerimizi savunan kahramanlardır. Siz kıymetli gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır. Vatan sevgisini yaşatmanın, evlatlarımıza anlatmanın en güçlü ifadesidir. Sizlerin sayesinde şanlı bayrağımız ebediyen dalgalanacak, gelecek nesiller huzur ve güven içinde yaşayacak.

Gazilerimizin gösterdiği kahramanlıkları, bize bıraktığı mirası nesilden nesle aktaracak, bunları asla unutmayacağız. İşte bu mirası yaşatmak için Bakanlık olarak, büyük bir gayretle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda 'Büyük Kahramanlar Ailesi'nin her bir ferdinin refahını en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Minnet ve şükran duygularımızla her daim yanınızdayız. Bu duygularla sözlerime son verirken, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

Güler: Cennet vatanımızda rahat ve huzur içinde yaşıyorsak sizlerin sayesindedir

Sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Milli Savunma Bakanı Güler ise şöyle konuştu:

"Kahraman gazilerimiz, sizlerin ecdadımızdan aldığınız feyzle, istiklal ve istikbalimiz uğrunda gösterdiğiniz üstün cesaret ve fedakarlık, tüm silah arkadaşlarınıza örnek, her bir Türk evladı için de büyük bir ilham kaynağıdır. Bugün cennet vatanımızda başımız dik, rahat ve huzur içerisinde yaşıyorsak, bu sizlerin sayesindedir. Bu nedenle aziz şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize daima minnettarız ve ilelebet de minnettar kalacağız. Bin yıldır bizlere vatan olan bu kutsal topraklarda sonsuza dek yaşayacağımızın en büyük teminatı da şüphesiz ki şehitlerimiz ve siz gazilerimizsiniz.

Kahraman gazilerimizin kıymetli aileleri, sevdikleriniz bedenlerinin bir parçasını vatan topraklarına emanet etti. Bu büyük fedakarlıklar karşısındaki metanetiniz ve vakur duruşunuz, tarih boyunca nice badireler atlatmış asil milletimizin sarsılmaz gücünün en güzel örneğidir. Çok iyi biliyoruz ki, evvela 'Haydi yavrum haydi git, ya gazi ol ya şehit' diyerek evladını vatanın, milletin bekasına adayan siz değerli anaların, babaların, bilahare sevdikleri için gözyaşı döken eşlerin, evlatların ve kardeşlerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz.

"Her zaman can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Aramızda can gardaşımız Azerbaycan'dan gelen kıymetli misafirlerimiz, kahraman gazilerimiz ve gazilerimizin aileleri de bulunmakta. Hepinizin malumu, Azerbaycan Türkü icra ettiği Vatan Harekatı'nda büyük bir kahramanlık destanı yazarak sinesinde kanayan bir yara olan Karabağ'ın özgürlüğünü sağlamıştır. Siz kahraman gazilerimiz ve şanlı Azerbaycan ordusunun yiğit askerleri; büyük bir azim, inanç ve cesaretle varını yoğunu ortaya koyarak bu şanlı zaferin en büyük mimarları oldunuz.

'Tek millet iki devlet' şiarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kederde ve kıvançta her zaman can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

Jeostratejik önemi yüksek ülkemiz etrafının ateşten bir çember olduğu bu süreçte, artan risk ve tehditlere karşı çok yönlü ve etkin bir savunma ve güvenlik politikası takip etmektedir. Bu kapsamda ülkemizin ve asil milletimizin bekasını en güçlü şekilde savunurken, pek çok bölgesel ve küresel meselenin çözümüne yönelik sergilediğimiz yapıcı ve güçlü duruşla da müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiş durumdayız. Her geçen gün büyüyen ve güçlenen ülkemizin ulaştığı bu seviyeyi korumak, asil milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için, kahraman ordumuzun da daima güçlü ve etkili olması gerekmektedir. Bu bilinçle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün niteliklerini artırmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artan imkan ve kabiliyetlerimiz ve personelimizin emsalsiz kahramanlığı ile İstiklal Harbimizden bu yana, en yoğun, en etkili faaliyetlerimizi icra ediyoruz.

Geçmişte yürütülen 'sınırlı hedefli ve süreli' operasyonların yerine, bugün terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile 'sürekli ve kapsamlı' operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Şehit ve gazilerimizin kahramanlığı ile ortaya konulan bu mücadele olmasaydı, terör örgütlerinin ülkemize ve milletimize yönelik saldırıları daha önceden olduğu gibi devam edecek ve mevcut istikrar ortamı sağlanamayacaktı. Kimsenin şüphesi olmasın ki, huzur ve güvenliğimiz için terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Aynı şekilde, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de tavizsiz bir şekilde korumaktayız.

"KKTC'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz"

Bu çerçevede milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında bulunuyor, Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam ediyoruz. Bu arada vurgulamak gerekir ki, provokatif eylem ve söylemlerle sürekli gerginlik çıkaranların bu tutumu kimseye bir yarar sağlamayacaktır. Çözümsüzlüğe hizmet eden bu beyhude çabalar, Ada'da sağlanan güvenlik ortamına da zarar vermektedir. Üçüncü tarafların bölgedeki girişimlerini de yakından takip ediyor, buna yönelik kendi inisiyatiflerimizin daima hazır olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik, barış ve istikrar için Ada'da bulunmaya ve kardeş KKTC'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecek; Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi de etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

Yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemlerimizi geliştirmek, ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini artırmak için gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan silah ve sistemler imiz operasyon sahalarında etkinliklerini kanıtlamış ve personelimizin harekat bölgesindeki gücünü artırırken, güvenlik riskini de asgari seviyeye indirmiştir. Ülkemiz artık ürettiği, tasarladığı ve ihraç ettiği yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ve bu alanda sahip olduğu imkan ve kabiliyetleriyle dünyada adından her geçen gün daha fazla söz ettirmektedir.

Ülkemizin şu ana kadar her alanda elde ettiği bu başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması önceliğimizdir. Bu kapsamda bir asır önce İstiklal Harbimizi zafere ulaştırmak için en zor şartlar altında, gece gündüz demeden çalışan Bakanlığımız ve Genelkurmay karargahımız bugün de ülkemizin ulaştığı bu seviyeyi daha yukarılara taşımak için büyük bir şevk ve motivasyonla çalışmalarını sürdürmektedir. Görev ve sorumluluk alanımızla ilgili siz kıymetli silah ve mesai arkadaşlarımın sahip olduğu yüksek nitelikleri, çalışma azmi kararlılığı ve mesai mefhumu bilmeyen gayreti en büyük dayanağımızdır. Elbette ki bizlerin ve tüm arkadaşlarımızın başarıya giden bu yolda en büyük ilham kaynağı, vatanı ve milleti için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz ve bu uğurda gazilik mertebesine ulaşan siz kahramanlarımızsınız.

Sonuç olarak, Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz."