Bakan Güler, Macaristan'da 1'inci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Macaristan'a gitti. Bakan Yaşar Güler'i Budapeşte Liszt Ferenc Havaalanında Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan Savunma Bakanlığı Uluslararası İş Birliği Genel Müdürü Albay Albert Grof, Budapeşte Askeri Ataşesi Albay Feride Tosun ve diğer yetkililer karşıladı.

Güler, Budapeşte programı kapsamında ilk olarak 1'inci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Güler, şehitlikteki anıta kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Bakan Güler, tören sonrası eşi Demet Güler ile kabirleri ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti. (DHA)