Bakan Güler, Kütahya'da Mehmetçikle bayramlaştı (4)

'MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE ÇALIŞIYORUZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçiğe hitap etti. Askerlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler, "Kurban Bayramı'nın bu ilk gününde Kütahya Hava Er Tugay Komutanlığımızda Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımızla birlikte sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Bayramlar dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı duygularımızın daha da pekiştiği, manevi değerlerimizin en üst seviyede yaşandığı özel anlardır. Tarih boyunca asil milletimiz; milli ve manevi değerlerimizden aldığı güçle, kederde ve kıvançta, iyi günde ve kötü günde birbirine kenetlenmiş, ayrılmaz bir bütün olmuştur. Bu değerlerimiz, bugün de ülkemizin her köşesinde yaşayan her bir ferdimizin ortak paydasıdır. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de milli ve manevi değerlerimizden ve milletimizden aldığımız güçle, kutsal vatanımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için büyük bir sorumlulukla çalışmaktayız" ifadelerini kullandı.

'FESİH KARARI, VAKİT KAYBETMEDEN HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Bakan Güler, yakın zamandaki en önemli gündem konulardan biri olan 'Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefinin, kritik bir eşik olduğunu belirterek, "Şanlı tarihimiz boyunca nasıl ki her koşulda yüksek bir dayanışma içerisinde olup olumsuz durumları bertaraf ettiysek, bugün de bölgemizde planları olanların hesaplarını bir ve beraber olarak bozmaktayız. Özellikle ifade etmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, engin devlet tecrübemizle atılan tarihi adımlar ve yürüttüğümüz sürecin başarıyla tamamlanması, ülkemizin güvenliğini ve milletimizin ebedi kardeşliğini de perçinleyecek, ortak geleceğimize güçlü adımlarla ilerleyişimiz hızlanacaktır. Bu yüzden alınan fesih kararının vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bu noktada ilgili kurumlarımızla birlikte koordineli, temkinli ve akılcı bir yaklaşımla süreci yönetmek için çalışmalarımızı hassas bir şekilde sürdürmekteyiz. Şüphesiz terörle mücadelede elde edilen başarıda ve ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde en büyük pay, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların baştacı ailelerinindir. Şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri mücadele ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü muhafaza edilmiş, silah ve şiddetle bir yere varılamayacağı herkese gösterilmiştir. Bu vesileyle kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyor, kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

'HAVA KUVVETLERİMİZ, MİLLETİMİZİN GURURU'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hudut güvenliği ve terörle mücadelesinin yanı sıra mavi ve gök vatanda Türkiye'nin hak ve menfaatlerin muhafazasına yönelik faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünün altını çizen Bakan Güler, "Bu faaliyetlerinin yanı sıra başta Kıbrıs olmak üzere pek çok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin güvenlik, barış ve istikrarına müstesna katkılar sunmakta, uluslararası güvenlik mimarisini güçlendirmektedir. Kahraman ordumuz, bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak bugüne kadarki en büyük ve en geniş katılımlı tatbikatları da gerçekleştirmektedir. Köklü mazisi, yetenekli personeli ve üstün donanımı ile Hava Kuvvetlerimiz de üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirerek milletimizin gururu olmaktadır. Hedefimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerimizi, her alandaki imkan ve kabiliyetlerini artırarak dünyanın en kuvvetli hava ve uzay güçlerinden biri haline getirmektir. Bu yöndeki çalışmalarımız, bundan sonra da artan bir ivmeyle sürdürülecektir" dedi.

'HER ALANDA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Bakan Güler, devamında şöyle konuştu:

"Yakın coğrafyamızdan başta olmak üzere dünya genelinde küresel aktörler arasında yaşanan gerginlikler, nüfuz mücadeleleri ve hatta çatışmalar artarak devam etmektedir. Bu kritik dönemde ülkemizin bulunduğu stratejik coğrafya dikkate alındığında başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda güçlü olmak zorundayız. Bunun bilinciyle Bakanlık olarak kahraman ordumuzu hem personel niteliği hem de teknolojik donanım açısından en üst düzeyde güçlendirmeye gayret ediyoruz. Şu bir gerçektir ki askerlik, tarih boyunca asil milletimizin ruhunda ve gönlünde müstesna bir yere sahip olmuş, Türk milleti- ordu millet olarak adlandırılmıştır. Geçmişten bugüne, nesilden nesle intikal eden ve vatanımızın güvenliğinin sağlanmasında hayati bir role sahip olan bu kutsal vatan görevinde sıra şimdi siz evlatlarımıza gelmiştir. Siz kıymetli Mehmetçiklerimiz bu şanlı ocakta alacağınız eğitimleri müteakip vatani görevinizi yapmak için birliklerinize gönderileceksiniz. Aynı şekilde burada eğitim alan sözleşmeli erlerimiz ve uzman çavuşlarımız da kıtalarında görevlerine başladıklarında ordumuzun gücüne güç katacaklardır. Her birinizin şanlı atalarımıza yaraşır şekilde ve yüksek bir görev şuuruyla sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceğinize eminim" ifadelerini kulandı.

Mehmetçiği büyük bir özveri ile yetiştiren ailelerine şükranlarını sunan Güler, "Aynı şekilde buradaki eğitimleriniz sırasında üzerinizde emeği olan başta Hava Er Eğitim Tugay Komutanımız olmak üzere, birliğimizin siz kıymetli personelini yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında bayram günlerinde bile sevdiklerinden uzakta karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde gece gündüz demeden kahramanca ve fedakarca görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Gücünü, bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan kahraman ordumuz; Cumhuriyetimizin ikinci asrına ulaştığımız bu kutlu süreçte daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecek; 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde üzerine düşen vazifeleri yerine getirmek için çalışmalarını artan bir şevk ve gayretle sürdürecektir. Bu kapsamda sizlere de hem askerlik görevleriniz hem de sonraki hayatınızda önemli sorumluluklar düştüğünü özellikle vurgulamak istiyor, her birinize üstün başarılar diliyorum. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar ki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,