Bakan Güler, Konya'da Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşmalarına Katıldı

1) BAKAN GÜLER, KONYA'DA

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmalarına katılmak üzere Konya'ya geldi. Bakan Güler, 56'ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle, Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen 8'inci Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarını katılmak üzere Konya'ya geldi. Bakan Güler, inşaatı devam eden 56'ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü'ndeki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Bakan Güler daha sonra Konya Valisi İbrahim Akın ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.