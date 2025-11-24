Bakan Güler, KKTC Büyükelçisi Korukoğlu'nu Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti.
Paylaşımda kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel