Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Güler, Iraklı mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. İki bakanın tören alanındaki yerini almasının ardından başlayan törende askeri bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas'ın Onur Kıtası'nı selamlamasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. İkili, bölgesel askeri ve savunma sanayisi alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından; güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye'nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke olduğu vurgulandı. Başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınmasının önemi ifade edildi. Görüşmede, Bakan Abbas'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Güler, Musul'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerle ilgili konuk bakanın nezdinde tüm Irak halkına başsağlığı dileklerini iletti.