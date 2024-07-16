Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Terör örgütü çözülme hızında ivme yaratıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde oluşan iş birliği iklimi ve sahada terör örgütüne karşı ortak mücadelemiz, örgütün çözülme hızında ivme yaratmış ve bölgenin kalıcı istikrarına zemin hazırlamıştır. Bizim kimsenin toprağında, egemenlik haklarında gözümüz yoktur. Mücadelemiz bölgenin huzur ve refahına zarar veren terör örgütleriyledir" dedi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde oluşan iş birliği iklimi ve sahada terör örgütüne karşı ortak mücadelemiz, örgütün çözülme hızında ivme yaratmış ve bölgenin kalıcı istikrarına zemin hazırlamıştır. Bizim kimsenin toprağında, egemenlik haklarında gözümüz yoktur. Mücadelemiz bölgenin huzur ve refahına zarar veren terör örgütleriyledir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Komuta Kademesi, Bakan Yardımcıları ve Birlik Komutanlarının da hazır bulunduğu video telekonferans toplantısında terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anarak sözlerine başlayan Güler, "Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün sekizincisini hep birlikte idrak ettik. Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milli birliğimize uzanan hain ellerin topyekun bir irade ile kırıldığı bu günde, tüm dünyaya ordu-millet dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha açıkça ilan ettik. Bakanlığımızın kalleş FETÖ'yle mücadelesi, örgütle iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar titizlikle, rehavete kapılmadan aralıksız sürdürülmektedir ve kararlılıkla sürdürülmeye de devam edilecektir. Bu hafta ayrıca kahraman ordumuzun tarihindeki en önemli başarılardan birisi olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünü de büyük bir gururla hep birlikte kutlayacağız. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Terör örgütü hareket edemeyecek hale getirilmiştir"

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildiren Güler, şunları söyledi:

"Günümüz güvenlik ortamı, çatışma ve gerginliklerle oldukça hassas hale gelmiş ve tehditlerin çeşitliliği de artmıştır. Bu kritik ortamda ülkemizi, yurttaşlarımızı, milli hak ve menfaatlerimizi korumaya yönelik faaliyetlerimizi 7 gün 24 saat esasıyla sürdürmekteyiz. Tüm personelime, milli güvenliğimizin sarsılmadan korunmasında verdiği emek, gösterdiği çaba ve mesai mefhumu gözetmeksizin icra ettiği kutsal görev için yürekten kutluyorum. Öncelikli görevimiz olan terörle mücadelede operasyonlarımız sarp arazi, aşırı sıcak hava koşullarında aralıksız devam etmektedir. Terör örgütü bu operasyonlar neticesinde hareket edemeyecek hale getirilmiştir. Örgüt mensupları kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde büyük kayıplar yaşadıklarını itiraf etmektedirler. Terör örgütünün sözde elebaşları, kara propaganda ve dezenformasyon ile düştükleri acziyeti örtmeye çalışmakta, saklanacak güvenli yer aramakta ve Mehmetçiğin aman vermeyen takibi karşısında kaçınılmaz sona yaklaşmaktadır."

"Irak toprak bütünlüğüne saygımız tamdır"

Türkiye'nin Irak'ın Merkezi Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile olan iş birliği neticesinde bölücü terör örgütünün gücünün azaldığına dikkat çeken Güler, şöyle konuştu:

"Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde oluşan iş birliği iklimi ve sahada terör örgütüne karşı ortak mücadelemiz, örgütün çözülme hızında ivme yaratmış ve bölgenin kalıcı istikrarına zemin hazırlamıştır. Birlikte hareket ederek, tecrübelerimizi paylaşarak ve karşılıklı destekle kazandığımız müşterek kabiliyetler, sahadaki konumumuzu güçlendirmekte, bu birliktelikten rahatsızlık duyanları ise hayal kırıklığına uğratmaktadır. Şunu tekrar ifade etmek istiyoruz: Bizim kimsenin toprağında, egemenlik haklarında gözümüz yoktur. Mücadelemiz bölgenin huzur ve refahına zarar veren terör örgütleriyledir. Geçmişte DEAŞ terör örgütünün Irak topraklarını istila etme çabaları devam ederken söylediğimiz gibi Irak toprak bütünlüğüne saygımız tamdır. Bu toprakların geleceğinde yeri olmayan terör örgütünün sonunu, bölgenin gerçek sahipleri getirecektir. Bu durum, bölgedeki istikrarsız ortamdan nemalanan bazı kesimleri de kaygılandırmaktadır. İyi komşuluk ilişkilerimize yönelik attığımız her adımda barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen odakların niyetlerinin farkındayız. Ancak, nifak tohumlarının bu topraklarda yeşeremeyeceğini tüm kesimlerin çok iyi bilmesi gerekiyor. Öte yandan, Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Suriye'nin kaderini, kederinden memnuniyet duyanların değil, kendi halkının belirleyeceğini hatırlatmak istiyorum."

Güler, Suriye topraklarında süren terörle mücadele çalışmalarına ilişkin ise, "Irak'ta olduğu gibi Suriye'deki terör yapılarını ortadan kaldırmaya yönelik samimi girişimleri de destekliyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki bölgede barış ve huzurdan yana olan taraflar, Türkiye ile hareket etmektedirler. İllegal yapılarla ve terör örgütleriyle çarpık ilişkileri olan kimi kesimler ise Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenlik haklarını, ekonomik kaynaklarını ve halkının huzurunu gasp etmektedirler. Operasyonlarımız daha önce söylediğimiz gibi alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında devam etmektedir. Terörle mücadelemizde haklıyız, kararlıyız, azimliyiz, yetkiniz, yeterliyiz ve irade sahibiyiz" dedi.

Uluslararası alanda süren eğitim-danışmanlık faaliyetlerin de başarıyla sürdüğünü belirten Güler, "Bununla birlikte uluslararası harekat ve misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerle eğitim-danışmanlık faaliyetlerimize dünyanın değişik coğrafyalarında başarıyla devam etmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ulaştığı seviye ve gösterdiği profesyonel yaklaşımın tüm uluslararası platformda olduğu gibi en son gerçekleşen NATO zirvesindeki temaslarda da dost ve müttefik ülkeler tarafından takdir edildiği iftiharla gözlenmiştir. Bu vesileyle tüm silah ve mesai arkadaşlarıma, görevlerinde başarılar diliyor, her birinizin gözlerinden öpüyor, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak Güvenlik Politika Güncel Haberler

Diyarbakırlı Ramazan hoca cinayeti davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Diyarbakırlı Ramazan hoca cinayeti davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Nilüfer, Osmangazi 16-17 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Muratpaşa, Alanya 16-17 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik 16-17 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çubuk, Beypazarı, Ayaş 16-17 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI l İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2024! CANLI maç izle! (BUGÜNKÜ MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 17 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 17 Temmuz burç yorumları nedir? Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldürüldü, ne olmuştu? Ramazan Pişkin'i öldüren şahıs ne ceza aldı? YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? YKS hangi bölümler gelir? Han Yunus nerede? Han Yunus nereye bağlı? Han Yunus nasıl yönetiliyor? Rahmi Özkan'ın hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Tercih yapıp yerleşmeyince OBP puanı düşer mi? Tercih yapınca OBP puanı tekrar kullanılır mı? Elias Jelert kimdir? Elias Jelert nereli, kaç yaşında? Elias Jelert Kristensen hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İlahiyat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Samsun Tekkeköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Temmuz Samsun'da nerede deprem oldu?
Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
title