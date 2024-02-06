Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta ziyaretlerine devam ediyor.

Güler, bu kapsamda Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.