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Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Healey ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslar için Ankara'da bulunan İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Törende askeri bandonun iki ülke milli marşları çalındı.

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslar için Ankara'da bulunan İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Bakan John Healey'e İngiltere Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve İngiltere Savunma Ataşesi Albay James Torbet eşlik etti.

Askeri bandonun iki ülkenin milli marşlarını çalmasının ardından bakanlar,  önce askeri bandoyu daha sonra asker kıtasını selamladı. Daha sonra Healey, Bakanlık yetkilileriyle de selamlaştı. İki ülke bayrağının önünde basın mensuplarına poz veren Güler ve Healey, daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere tören alanından ayrıldı.

Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Healey ile Görüştü
Kaynak: ANKA / Güncel
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