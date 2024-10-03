Bakan Güler ile KKTC Başbakanı Üstel'den Önemli Görüşme
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin detaylar ve görüntüler paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren KKTC Başbakanı Üstel ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.
Açıklamada, görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.