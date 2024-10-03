Bakan Güler ile KKTC Başbakanı Üstel'den Önemli Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren KKTC Başbakanı Üstel ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.