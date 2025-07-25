Bakan Güler, IDEF 2025 Kapsamında Türk Hava Yolları Teknik AŞ'yi Ziyaret Etti

Bakan Güler, IDEF 2025 Kapsamında Türk Hava Yolları Teknik AŞ'yi Ziyaret Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı kapsamında Atatürk Havalimanı'nda Türk Hava Yolları Teknik AŞ'yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda Türk Hava Yolları Teknik AŞ'yi (Turkish Technic Inc.) ziyaret ederek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da IDEF 2025 Fuarı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Atatürk Havalimanında Türk Hava Yolları Teknik AŞ'yi (Turkish Technic Inc.) ziyaret ederek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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