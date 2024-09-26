Bakan Güler, Hakkari'de Yatırımlar ve Spor Başarılarını Vurguladı

Bakan Güler, Hakkari'de(3)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Hakkari Valiliği'ne geçti. Burada Vali Ali Çelik ve kurum amirlerince karşılanan Bakan Güler, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra öğretmenevine geçerek kanaat önderleri ile buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Güler, "Hakkari, birçok alanda sahip olduğu imkanları, yetenekleri ve zenginlikleriyle ülkemizin en mümtaz şehirleri arasındadır. Tüm bu güzelliklerine rağmen Hakkari'miz, maalesef yıllarca terörden çok çekti, bölgenin gelişimi yavaş kaldı, gerçek potansiyelini bir türlü gösteremedi. Ancak kahraman Mehmetçiğimiz ile kahraman jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın; hepsinden önemlisi, siz Hakkarili kardeşlerimin fedakarlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasıyla yatırımlar ile refah da artmaya başladı" dedi.

'ORTAYA KONULAN BAŞARILAR GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR'

Bakan Güler, "Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla terörün izlerinin bölgeden silinmesi, bu güzel toprakların bir an önce kalkınması için var gücüyle çalışıyor. Yatırım ve projeler, birer birer hayata geçtikçe Hakkari'miz her geçen gün daha da gelişiyor. Turizmden sanayiye, tarımdan kültür ve sanata, eğitimden sportif faaliyetlere kadar hemen her alanda ortaya konulan başarılar, göğsümüzü kabartıyor. Hakkari'mizin bu değişim ve dönüşümüne kısaca değinmek istiyorum. Artık Hakkari'de, Mehmetçiğin terörden arındırdığı mağaralar, yaylalar, doğal göller ve çevresi turizme açılıyor; böylece Hakkari'nin doğa harikası güzellikleri gün yüzüne çıkıyor. Karın yerde kalma süresinin en fazla olduğu illerden biri olan Hakkari, kış sporları açısından da büyük potansiyel taşıyor ve bu alanda marka olma yolunda ilerliyor" diye konuştu.

KADIN FUTBOL TAKIMLARINA TEBRİK

Bakan Güler, terörün baskısından kurtulan Hakkarili gençlerin eğitim ve spor alanında gösterdikleri başarıların gurur verici olduğunu söyledi. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın başarılarına değinen Bakan Güler, "Bu anlamda özellikle uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızı, keza 1'inci Lig'e yükselme başarısı gösteren Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımımızı takdirle anıyor; yeni sezonda kendilerine üstün başarılar diliyorum. Artık terörle değil, sporla anılan Hakkari'nin başta kış sporları olmak üzere çeşitli branşlardaki sportif müsabakalara ev sahipliği yapması ve bunun özellikle son dönemde artması ayrıca memnuniyet vericidir. En son Yüksekova'da geniş bir katılımla gerçekleştirilen 6'ncı Cilo Festivali de bunun en güzide örneklerinden biri olmuştur" dedi.

'HUZUR VE İSTİKRAR İKLİMİNE SAHİP ÇIKIN'

Huzur ve istikrara sahip çıkılmasını isteyen Bakan Güler, "Bu tarz etkinlikler ile bölgenin kalkınmasının hızlı bir şekilde artması için bütün Hakkarili kardeşlerimin bu huzur ve istikrar iklimine sahip çıkması, son derece önemlidir. Öte yandan Hakkari, tarım ve hayvancılık alanında da gerçek potansiyelini ortaya koymaya başladı. Bu alanda verilen desteklerle, daha büyük bir gelişim ve yükseliş ivmesi yakalanacağını düşünüyoruz. Maden ve enerji alanında ise önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımlarla Hakkari'nin kendini göstereceğine inanıyoruz. Bu süreçte Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de Hakkari'nin gelişimine yönelik katkılar sunma gayretindeyiz. Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren çeşitli vesilelerle buraya gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde tespit ettiğimiz sorunlara ve taleplerinize yönelik çeşitli çalışmalar yaptık. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla temaslar kurarak sorunların çözümü ve yeni yatırımların devamı için girişimlerde bulunduk. Gelişmelerin takibi açısından Hakkari heyetimizi de birkaç kere Ankara'da ağırladık. Bu temaslarımız sonucunda, vatandaşlarımızdan gelen talep ve beklentiler ile şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik hususlarla ilgili gerekli adımlar atıldı. Bazı konularda ise zamana bağlı olarak ilgili çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.