Bakan Güler, Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelenin, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız, yoğun ve kademeli...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelenin, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız, yoğun ve kademeli emniyet sistemlerimizle korunmaktadır. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz." dedi.

Gebze Teknik Üniversitesinin Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Güler, "Milli Savunma Konsepti" hakkında bazı hususlara değinerek, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkenin egemenlik ve bağımsızlığı, asil milletin güvenliği için gece gündüz mücadele ettiklerini söyledi.

Bakan Güler, gerginliklerin tırmandığı, çatışmaların arttığı bu dönemde Türkiye olarak Karadeniz'den Afrika'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslar'a kadar barış ve istikrarın hakim olması için yoğun gayret sarf ettiklerinin altını çizerek, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının, Türkiye'nin artan etkinliğiyle orantılı olarak kendisine tevdi edilen tüm görevleri, azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.

Güler, son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini icra ettikleri bu dönemde, muharebe sahasında kendini ispat etmiş dünyadaki birkaç ordudan biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tehditleri kaynağında etkisiz hale getirme stratejisiyle yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesine aralıksız devam ettiğini anlatarak, "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin güvenliği için başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı verilen mücadelede destansı başarılar elde edilmiştir. Bu kapsamda icra edilen Çukur operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile Pençe Kilit harekatları ve diğer operasyonlarla terör örgütü yurt içinde bitme noktasına gelirken, sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar da bertaraf edilmiş, sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru parçalanmıştır." diye konuştu.

Bu başarılarda en büyük payın, aziz şehitlere ve kahraman gazilere ait olduğunu belirten Güler'in konuşmasına ara vermesi üzerine şehit ve gazilere ithafen hazırlanan video gösterildi.

"Türkiye olarak en önemli önceliğimiz bölgedeki barış ve istikrarı hakim kılmak"

Ardından konuşmasına devam eden Güler, bu operasyonlar yapılmasaydı ülkenin bugün çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmış olacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız, yoğun ve kademeli emniyet sistemlerimizle korunmaktadır. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Hudut güvenlik sistemimiz, dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden biri ve birçok ülke tarafından da yerinde görülmek suretiyle örnek alınıyor. 'Hudutlarını namusu bilen' Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sınırlarımızda ilgili bakanlık ve kamu kurumlarıyla koordineli olarak etkin tedbirler almaya devam edecektir."

Türkiye olarak en önemli önceliklerinin bölgedeki barış ve istikrarı hakim kılmak olduğunu dile getiren Güler, "Tüm komşularımızın sınırlarına saygılı olduğumuz gibi Irak ve Suriye'nin de toprak bütünlüğünden yanayız. Bölgenin bir an evvel terör örgütlerinden temizlenmesi yegane amacımızdır." dedi.

Güler, komşu ülke Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerinin devam ettiğini anlatarak, "Amacımız; Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında bulunduğumuz ve milli meselemiz olan Kıbrıs'ta Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz. Kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." şeklinde konuştu.

"İki devlet, tek millet" şiarıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber oldukları "Can Azerbaycanlı" kardeşlerinin haklı davalarında da her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Güler, "Onları kazandıkları son zafer nedeniyle bir kez daha candan kutluyoruz. Aynı şekilde Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermekte, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaktayız." ifadelerini kullandı.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolu ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktan geçiyor"

Güler, elde ettikleri bu başarıların devam etmesi ve ülkenin uluslararası alandaki güçlü konumunu sürdürebilmesinin en önemli şartlarından birinin yerli ve milli savunma sanayisi olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hayata geçirilen milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayiinde yerli ve millilik oranı yüzde 80'lere ulaşmıştır. Artık, insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve akıllı mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere Türk savunma sanayii, teknolojisiyle tecrübesiyle mühendislik altyapısıyla ve proje yönetim sistematiğiyle dünyada büyük yankı uyandırmakta, gıptayla takip edilmektedir. Savunma sanayii şirketlerimizin, üniversitelerimizin ve alanında yetkin nitelikli insan gücümüzün büyük bir sinerjiyle ortaya çıkardığı özgün tasarımlı ürünlerimiz, pek çok ülkeye ihraç edilerek Türkiye markası bir üst lige taşınmıştır. 2023 yılında dört savunma sanayii şirketimizin, dünyanın ilk 100 firması arasına girmesi, bizler için büyük bir övünç kaynağı olmuştur."

Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunun ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktan geçtiğine işaret eden Güler, "Bu nedenle sadece günümüzün ihtiyaçlarına yönelik değil, geleceğin savunma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam etmektedir. Ayrıca, ülkemizde teknoloji alanında yapılan yatırımları gösteren, genç nesillerimize teknolojiyi ve havacılığı sevdiren Teknofestlerimiz de dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu festivallerin; özellikle geleceğimizin teminatı olan siz gençlere savunma sanayii, havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında geldiğimiz seviyeyi göstererek onlara yeni ufuklar açacağını değerlendiriyorum." diye konuştu.

Bakan Güler, teknolojiyle yakından ilgilenen, bu alanda yeni ve inovatif çalışmalar ortaya koyan gençlerin sayısının artmasını, ülkenin güzel yarınları için son derece ümit verici bulduğunu dile getirerek, bu alanda çok daha hızlı ilerlemek ve yol kat etmek için vizyoner gençlere de görevler düştüğünü vurguladı.

Gebze Teknik Üniversitesinin TEKNOFEST etkinliklerine her geçen yıl sayısı artan projelerle katılımından ve en son 2023 İstanbul TEKNOFEST'te, sağlıkta yapay zeka yarışmasında birincilik, Hyperloop yarışmasında ikincilik elde etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Güler, bu projelerde emeği geçen akademisyenleri, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

"Önümüzdeki dönemde Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır"

Bakan Güler, günümüzde uluslararası sınamaların hat safhaya çıktığı, dünyadaki dengelerin yeniden inşa edildiği bu kritik dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretleriyle tesis ettiği kapsamlı ilişkilerle bölgesinde ve dünyada merkezi bir rol üstlendiğine değinerek, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde huzur, güven ve istikrarın merkezi olduğunu ve gıptayla takip edildiğini kaydetti.

Güler, üst düzey analistlerin de resmi olarak ifade ettiği gibi, Türkiye'yi içermeyen hiçbir değerlendirmenin, kıymetiharbiyesinin olmayacağını belirterek, "Daha önce vurguladığım gibi önümüzdeki dönemde Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır. Ülke olarak ulaştığımız bu üstün seviyeyi çok iyi idrak etmemiz gerekmektedir. Ülkemizin şu ana kadar her alanda elde ettiği başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize büyük bir azim ve şevkle yürümekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılı anısına yazılan 100. yıl Marşı'na ait yaptıkları çalışmanın videosunu izleten Güler, "Bu yolda emin adımlarla ilerlerken köklü tarihimiz, stratejik coğrafyamız, sizler gibi genç ve dinamik nüfusumuz, her alanda güçlü altyapımız, etkin, caydırıcı ve saygın ordumuz ile her geçen gün büyük bir gelişim kat eden savunma sanayimiz en önemli güvencelerimizdir. Nitekim, birbirinden önemli üniversitelerimizin, akademisyenlerimizin ve geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizin, kendi alanlarında değerli çalışmalar yaptıklarını görüyor ve bundan da gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Güler, kendisini dinleyen üniversite öğrencilerinden, tasarlayıp ürettiği İHA ve SİHA'lar ile Kızılelma'yla dünyada büyük başarı sağlayan Selçuk Bayraktar'ın da çok kısa bir zaman önce bu sıralarda oturduğunu unutmamalarını isteyerek, kamu, özel sektör ve üniversitelerin, bundan sonra da büyük gayretle çalışıp daha büyük başarılar elde edeceğine ve ülkenin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

(Bitti)