Bakan Güler: Fesih Kararı Vakit Kaybetmeden Hayata Geçirilmeli

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engin devlet tecrübemizle atılan tarihi adımlar ve yürüttüğümüz sürecin başarıyla tamamlanması, ülkemizin güvenliğini ve milletimizin ebedi kardeşliğini de perçinleyecek, ortak geleceğimize güçlü adımlarla ilerleyişimiz de hızlanacaktır. Bu yüzden alınan fesih kararının vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki komuta kademesi Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, Mehmetçiklere şöyle seslendi:

"Bayramlar dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı duygularımızın daha da pekiştiği manevi değerlerimizin en üst seviyede yaşandığı özel anlardır. Tarih boyunca asil milletimiz milli ve manevi değerlerimizden aldığı güçle kederde ve kıvançta, iyi günde ve kötü günde birbirine kenetlenmiş, ayrılmaz bir bütün olmuştur Bu değerlerimiz bugün de ülkemizin her köşesinde yaşayan her bir ferdimizin ortak paydası haline gelmiştir. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de milli ve manevi değerlerimizden ve milletimizden aldığımız güçle, kutsal vatanımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için büyük bir sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yakın zamandaki en önemli gündem konularımızdan biri olan Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefimiz de bu çerçevede kritik bir eşik haline gelmiştir. Şanlı tarihimiz boyunca nasıl ki her koşulda yüksek bir dayanışma içerisinde olup olumsuz durumları bertaraf ettiysek bugün de bölgemizde planları olanların hesaplarını bir ve beraber olarak bozmaktayız. Özellikle ifade etmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engin devlet tecrübemizle atılan tarihi adımlar ve yürüttüğümüz sürecin başarıyla tamamlanması, ülkemizin güvenliğini ve milletimizin ebedi kardeşliğini de perçinleyecek, ortak geleceğimize güçlü adımlarla ilerleyişimiz de hızlanacaktır. Bu yüzden alınan fesih kararının vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bu noktada ilgili kurumlarımızla birlikte koordineli, temkinli ve akılcı bir yaklaşımla süreci yönetmek için çalışmalarımızı hassas bir şekilde sürdürmekteyiz.

Şüphesiz terörle mücadelede elde edilen başarıda ve ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde en büyük pay aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların baş tacı ailelerinindir. Şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri mücadele ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü muhafaza edilmiş, silah ve şiddetle bir yere varılamayacağı herkese gösterilmiştir. Bu vesileyle kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyor, kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

"Hedefimiz Hava Kuvvetlerimizi dünyanın en kuvvetli hava ve uzay güçlerinden birisi haline getirmek"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; hudutlarımızı en etkin tedbirlerle korumakta, terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizin muhafazasına yönelik faaliyetlerini de başarıyla yürütmektedir. Bu faaliyetlerinin yanı sıra başta Kıbrıs olmak üzere pek çok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin güvenlik, barış ve istikrarına müstesna katkılar sunmakta, uluslararası güvenlik mimarisini güçlendirmektedir. Kahraman ordumuz bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak bugüne kadarki en büyük ve en geniş katılımlı tatbikatları da gerçekleştirmeye devam etmektedir. Köklü mazisi, yetenekli personeli ve üstün donanımı ile Hava Kuvvetlerimiz de üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirerek milletimizin gururu olmaya devam etmektedir. Hedefimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerimizi her alandaki imkan ve kabiliyetlerini artırarak dünyanın en kuvvetli hava ve uzay güçlerinden birisi haline getirmektir. Bu yöndeki çalışmalarımız bundan sonra da artan bir ivmeyle sürdürülecektir.

Yakın coğrafyamız da başta olmak üzere dünya genelinde küresel aktörler arasında yaşanan gerginlikler, nüfuz mücadeleleri ve hatta çatışmalar artarak devam etmektedir. Bu kritik dönemde ülkemizin bulunduğu stratejik coğrafya dikkate alındığında başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda güçlü olmak zorundayız. Bunun bilinciyle Bakanlık olarak kahraman ordumuzu hem personel niteliği hem de teknolojik donanım açısından en üst düzeyde güçlendirmeye gayret ediyoruz. Şu bir gerçektir ki askerlik, tarih boyunca asil milletimizin ruhunda ve gönlünde müstesna bir yere sahip olmuş, Türk milleti-ordu millet olarak adlandırılmıştır. Geçmişten bugüne, nesilden nesile intikal eden ve vatanımızın güvenliğinin sağlanmasında hayati bir role sahip olan bu kutsal vatan görevinde sıra şimdi siz evlatlarımıza gelmiştir.

Siz kıymetli Mehmetçiklerimiz bu şanlı ocakta alacağınız eğitimleri müteakip vatani görevinizi yapmak için birliklerinize gönderileceksiniz. Aynı şekilde burada eğitim alan sözleşmeli erlerimiz ve uzman çavuşlarımız da kıtalarında görevlerine başladıklarında ordumuzun gücüne güç katacaklardır. Her birinizin şanlı atalarımıza yaraşır şekilde ve yüksek bir görev şuuruyla sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceğinize olan güvenimiz tamdır."